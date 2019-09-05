النيابة المصرية تقرر تشريح جثمان عبد الله مرسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت النّيابة العامّة المصريّة تشريح جثمان عبد الله النجل الأصغر للرئيس المصريّ الرّاحل، محمد مرسي، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء لدى وصوله للمستشفى مصابا بأزمة قلبية، وفق ما أعلنه محامي الأسرة، عبد المنعم عبد المقصود، اليوم الخميس.
وأضاف عبد المقصود أنّ "جثمان النجل الأصغر للرئيس الراحل الذي كان يرقد في أحد المستشفيات غرب القاهرة بدأت إجراءات نقله إلى مشرحة زينهم (وسط القاهرة)".
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن تقرير طبيّ لمستشفى الواحة الخاص بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، أن عبد الله مرسي قد وصل إلى قسم الطوارئ في المستشفى الساعة التاسعة والنصف من مساء الأربعاء مصابًا بتوقف في عضلة القلب والجهاز التنفسي، وتبدو عليه علامات الوفاة.
وبيّن تقرير المستشفى أنّه فور وصول المريض "تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها في هذه الحالة من تركيب أنبوبة حنجرية، وإعطائه أدوية أدرينالين وأنيكزيت 5 ملجم، وذلك بعد أن أوضح أهل المريض أنه يتعاطى عقارًا مهدئًا".
وأكّدت إدارة المستشفى في التقرير أن عملية الإنعاش القلبي استمرت نحو 44 دقيقة قبل أن يتم إعلان الوفاة رسميًّا في الساعة العاشرة والربع مع عدم ظهور أي استجابة للقلب والمخ لعملية الإنعاش".
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" عن محامي الأسرة، فما زال من غير الواضح موعد الدفن، مع ارتباط كل شيء بالتشريح وقرار النيابة.
وحول كون قرار التشريح إجراء روتيني من عدمه، قال عبد المقصود إنّه "منذ وفاة نجل الرئيس الراحل ونحن نمر بإجراءات، ونأمل في إنهائها، خاصة أن الأسرة نفت وجود شبهة جنائية"؛ ففي وقت سابق اليوم الخميس، قالت أسرة مرسي، إنه لا "شبهة جنائية" في وفاة عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عامًا.
ومساء أمس الأربعاء، توفي عبد الله مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما نقلته "الأناضول" عن عبد المقصود، وأحمد مرسي. وكان الرئيس الراحل محمد مرسي، توفي أثناء محاكمته في حزيران/ يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.
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