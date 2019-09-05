المنتخبات العربية تحتل الصدارة بالتصفيات المزدوجة لكأس آسيا والمونديال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرزت كلّ من المنتخبات العربيّة: الأردن، وفلسطين، وسورية، وعُمان الفوز في مبارياتها اليوم، الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

فقد فاز المنتخب الأردني على مضيفته تايوان 2-1، والمنتخب السوري على مضيفته الفيليبين 5-2. فيما أحرز المنتخب العمانيّ نتيجة 2-1 أمام مضيفه الهندي، فيما كانت نتيجة مباراة المنتخب الفلسطيني على ضيفه الأوزبكستانيّ 2-صفر.

في المباراة الأولى على ملعب تايوان البلدي، حسم الأردن النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر بهاء فيصل (19) وأحمد سمير (37)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف عبر تشي-هاو وين في الدقيقة 81.

وتصدر الأردن المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بانتظار مباراة الكويت وضيفتها نيبال لاحقا؛ كما تضم المجموعة أيضا أستراليا التي تبدأ مشوارها من الجولة الثانية بمواجهة مضيفتها الكويت الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الثانية، قاد مهاجم الأهلي عمر السومة منتخب بلاده سورية إلى فوز كبير على مضيفته نيبال 5-2، وسجل السومة هدفين في الدقيقتين 14 و55، فيما سجل خالد المبيض (في الدقيقة الـ30) وفراس الخطيب (في الـ48 من ركلة جزاء) ومحمود المواس (في الدقيقة الـ85) الأهداف الثلاثة الأخرى؛ بينما سجل خافيير باتينو (في الدقيقة 6) ومايك أوت (في الدقيقة 83) هدفي الفيليبين.

وتصدرت سورية المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام جزر المالديف التي تغلبت على مضيفتها غوام بهدف وحيد سجله إبراهيم ماهوذي في الدقيقة 27، وتضم المجموعة أيضا المنتخب الصيني.

وفي المجموعة الرابعة، حقق المنتخب الفلسطيني فوزًا على ضيفته أوزبكستان بنتيجة 2-صفر على ملعب فيصل الحسيني في الرام؛ إذ تقدمت فلسطين في الدقيقة 60 عبر عدي الدباغ الذي تلقّى كرة عرضية عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه بصدره داخلها وسددها بيمناه على يمين الحارس الأوزبكي (في الدقيقة 60).

وحاولت أوزبكستان ومدربها الأرجنتيني هيكتور كوبر العودة في النتيجة لكن البديل إسلام البطران عمق جراحها بإضافته الهدف الثاني بارتماءة رأسية من مسافة قريبة (في الدقيقة 84).

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وتصدرت فلسطين المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام اليمن العائد بنقطة ثمينة من سنغافورة بتعادله مع البلد المضيف بهدفين لعبد الواسع المطري (في الدقيقة 34) ومحسن محمد (في الـ45) مقابل هدفين لإحسان فاندي (في لاالـ27) وفارس رملي (في الدقيقة 51).

وتضم المجموعة أيضا السعودية التي تستهل مشوارها الثلاثاء المقبل بمواجهة مضيفها اليمني، فيما تلعب فلسطين مع مضيفتها سنغافورة.

وقلبت عمان تخلفها أمام مضيفتها الهند بهدف لسونيل شهيتري (25) إلى فوز قاتل بهدفين لربيع المنذر (في الدقيقتين 83 و90) ضمن المجموعة الخامسة التي تختتم لاحقا بلقاء قطر بطلة آسيا 2019 وأفغانستان، وتضم المجموعة أيضا بنغلادش.

وفي المجموعة الثامنة، تعثّر منتخب لبنان في باكورة مبارياته بسقوطه على أرض كوريا الشمالية صفر-2 في بيونغ يانغ؛ وسجل جونغ ايل-غوان هدفي الفوز (في الدقيقتين 7 و56) على أرض ملعب كيم ايل سونغ أمام نحو 40 ألف متفرج بحسب الاتحاد الآسيوي للعبة.

وتقاسمت كوريا الشمالية الصدارة مع تركمانستان الفائزة على مضيفتها سريلانكا بهدفين لفاخيت اورازساهيدوف (في الدقيقة 8) وارسلانميرات أناموف (في الدقيقة 54).

وكان لبنان قد حقق فوزا كبيرا على كوريا الشمالية 5-صفر في التصفيات السابقة وكرر فوزه 4-1 في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، وفي الجولة المقبلة، تلتقي الثلاثاء المقبل تركمانستان مع كوريا الجنوبية في عشق أباد، وسريلانكا مع كوريا الشمالية في كولومبو.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.