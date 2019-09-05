مصدر مخول بالحشد الشعبي ينفي تشكيل قيادة قوة جوية للحشد

نفى مصدر مخول بالحشد الشعبي، الخميس، تشكيل قيادة قوة جوية للحشد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ما تداولته بعض وسائل الإعلام من قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي، عار عن الصحة".
يذكر ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وجه اليوم، ، بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد، فيما كلف صلاح مهدي حنتوش، بمنصب المدير فيها.
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