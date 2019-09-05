الصدر يعلن نهاية الحكومة العراقية

اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد باعلان البراءة منها في حال عدم اتخاذها اجراءات صارمة.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر وتابعتها الخليج 365، "الوداع يا موطني، حيث يعد ذلك اعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
واضاف ان "ذلك يعد تحولا من دولة يتحكم بها القانون الى دولة شغب"، مشيرا الى انه "اذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة فأني اعلن برائتي منها".
ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، أربع نقاط كـ" نصائح أخوية" إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما أشار إلى عدم رؤيته أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الإطلاق، أكد أن الشعب تضرر كثيراً وما عاد الصبر على ذلك أمراً هيناً.
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