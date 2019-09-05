مقتل واصابة خمسة اشخاص غالبيتهم جنود بهجوم مسلح في ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل واصابة خمسة اشخاص غالبيتهم جنود بهجوم مسلح على نقطة امنية في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جندياً قتل واصيب اثنان آخران فضلا عن اصابة شخصين بتعرض لداعش على نقطة امنية قرب ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى".
وتشهد مناطق عدة من العراق بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.
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