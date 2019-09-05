العثور على 23 جثة يعتقد أنها لعناصر 'داعش' في الموصل

افاد مصدر امني، الخميس، بالعثور على 23 جثة يعتقد أنها لعناصر "داعش" في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على ٢٣ جثة من قبل فرق البحث في منظمات المجتمع المدني ضمن منطقة نشوان في الموصل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "هناك شكوكاً ان الجثث تعود لتنظيم داعش".