العراق يعادل البحرين في مستهل مشوار تصفيات المونديال وآسيا

2019-09-05 | 20:25
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تعادل المنتخب العراقي بهدف لمثله مع نظيره البحريني، اليوم الخميس، في المباراة التي اقيمت على ملعب الاخير ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وامم آسيا 2021.
وبعد الهدف، انحسر اللعب في منطقة المنتصف دون وجود فرص عديدة للمنتخبين لتسجيل الاهداف، لينتهي الشوط الاول بتقدم البحرين بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني دخل المنتخب العراقي بصورة اقوى، اذ هدد المرمى البحريني باكثر من مناسبة، حتى جاءت الدقيقة 85 ليسجل البديل "ميمي" هدف التعادل للعراق، لتنتهي المواجهة بتعادل المنتخبين بهدف لمثله.
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