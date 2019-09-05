الجبوري للبارزاني: الخلافات بين المركز والإقليم يجب حلها من خلال الدستور

اعتبر رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الخميس، أن الخلافات بين المركز والإقليم يجب أن يتم حلها من خلال الاحتكام إلى الدستور، فيما أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سعي حزبه لتحقيق مصالح العراقيين جميعاً وفق رؤية وطنية مشتركة.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سليم الجبوري التقى اليوم الخميس رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في أربيل"، موضحاً أنه "تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وتطوراتها في العراق والمنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي وضرورة الحفاظ على أمن البلاد وسيادتها ، ومنع تحويلها إلى ساحة صراع إقليمي أو دولي والنأي بها عن الاستقطابات التي تفرض على العراق الدخول في صراع المحاور".
وأكد الجبوري، بحسب البيان أن "الخلافات بين المركز والإقليم يجب أن يتم حلها من خلال الاحتكام إلى الدستور وتطبيق بنوده"، داعياً إلى "الالتزام بأحكام الدستور".
من جانبه، أكد البارزاني "سعي الحزب الديمقراطي لتحقيق مصالح العراقيين جميعاً وفق رؤية وطنية مشتركة".
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