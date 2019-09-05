نفت اللجنة المركزية للتعينات في محافظة بابل، الخميس، صحة القائمة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مقبولين من نفس العشيرة ضمن تعيينات مديرية التربية في المحافظة، مؤكدة ان جميع عشائر المحافظة لها تمثيل في التعيينات.
واضاف المخزومي، أن "ما اثير مؤخرا بخصوص القائمة التي تحتوي على اسماء مقبولين بالتعيين اغلبهم من عشائر معينة ليس لها اساس من الصحة"، مبينا ان "كل الشعائر في بابل هي عشائر محترمة ولها تمثيل في التعيينات".
وتابع المخزومي، أن "القائمة التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الااجتماعي ليست قائمة تعيينات، وانما قائمة اخذت من اسماء موجودة تقدمت للتعيين وتم تنضيدها في قائمة موحدة فظهرت بهذا الشكل وكأن المقبولين اغلبهم من عشيرة واحدة".
واعلنت وزارة التربية في وقت سابق من اليوم الخميس (5 ايلول 2019) ان ما نشر من "لغط" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسماء التي ظهرت مؤخرا ضمن تربية بابل هي ليست من صلاحية الوزارة وانما من صلاحية المحافظ ومجالس المحافظات.
وانشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لاسماء فائزين بقرعة التعيينات لمديرية تربية بابل، والتي تضمنت اسماء لاخوة واولاد عم ومن عشيرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزية للتعيينات ببابل: جميع عشائر المحافظة لها تمثيل في التعيينات ولا صحة للقائمة المتداولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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