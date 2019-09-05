المركزية للتعيينات ببابل: جميع عشائر المحافظة لها تمثيل في التعيينات ولا صحة للقائمة المتداولة

وقال رئيس اللجنة رعد المخزومي في حديث لـ السومرية، إن "نتائج التعيينات التي ظهرت قبل ايام، ليست اول نتائج تعيينات في محافظة بابل، لانه منذ اليوم الاول الذي كلفت به في ادارة ملف التعيينات، اعلنا نتائج تعيينات ديوان محافظة بابل ومديرية زراعة بابل، والان اعلنا عن نتائج تعيينات تربية المحافظة".واضاف المخزومي، أن "ما اثير مؤخرا بخصوص القائمة التي تحتوي على اسماء مقبولين بالتعيين اغلبهم من عشائر معينة ليس لها اساس من الصحة"، مبينا ان "كل الشعائر في بابل هي عشائر محترمة ولها تمثيل في التعيينات".

وتابع المخزومي، أن "القائمة التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الااجتماعي ليست قائمة تعيينات، وانما قائمة اخذت من اسماء موجودة تقدمت للتعيين وتم تنضيدها في قائمة موحدة فظهرت بهذا الشكل وكأن المقبولين اغلبهم من عشيرة واحدة".



واعلنت وزارة التربية في وقت سابق من اليوم الخميس (5 ايلول 2019) ان ما نشر من "لغط" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسماء التي ظهرت مؤخرا ضمن تربية بابل هي ليست من صلاحية الوزارة وانما من صلاحية المحافظ ومجالس المحافظات.

وانشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لاسماء فائزين بقرعة التعيينات لمديرية تربية بابل، والتي تضمنت اسماء لاخوة واولاد عم ومن عشيرة واحدة.