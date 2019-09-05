لجنة الاستخبارات بـ"التعاون الخليجي" تعقد اجتماعها الـ37

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض، الخميس، الاجتماع السابع والثلاثون للجنة الاستخبارات والأمن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة عدد من مواضيع العمل العسكري الخليجي المشترك.

وعبر الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، في كلمته خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون على متابعتهم ودعمهم الدائم للعمل والتعاون العسكري المشترك.

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وأشاد بالجهود التي بذلتها لجنة الاستخبارات خلال الاجتماع للخروج بنتائج وتوصيات بناءة تساهم في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك.

ويأتي هذه الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة للجنة الاستخبارات والأمن ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

وعقد الاجتماع بحضور مديري هيئات الاستخبارات والأمن بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.