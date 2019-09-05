جونسون يشدد على التقيد بتنفيذ "بريكست" في 31 أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، في خطاب بوايكفيلد شمال إنجلترا على وجوب أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر.



وكرر جونسون أمام عناصر في شرطة يوركشاير: "علينا أن نخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول"، الموعد المقرر لبريكست، وذلك بعدما تبنى النواب اقتراح قانون يجبره على أن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لثلاثة أشهر إضافية.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تخلت عن معارضتها التشريع الذي يهدف إلى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

وتمهد هذه الخطوة الطريق لإلزام جونسون بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي عبر المفاوضات مع التكتل بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وقدم جونسون، أمس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، اقتراحا بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك إثر تعرضه، الثلاثاء، لهزيمة في مجلس العموم، حيث وافقت الغالبية على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموما الحكومة.