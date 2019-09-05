وفاة معتقل يمني تعرض لتعذيب "وحشي" بسجون الحوثي

كشفت مصادر حقوقية يمنية، الخميس، عن وفاة أحد المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وذلك بعد تعرضه لتعذيب وحشي.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن المعتقل علي عبدالله العماري، وهو أحد أبناء مديرية حيس بالريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، توفي في أحد السجون السرية لمليشيا الحوثي بالمحافظة عقب 3 سنوات من اعتقاله وإخفائه قسريا.

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وتعرض المعتقل اليمني لأساليب بشعة من التعذيب والتنكيل من قبل قيادات حوثية مارست ذلك خلال جلسات الاستجواب، وأجبرته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، على الاعتراف بتهم ملفقة بُثت لاحقا على وسائل الإعلام التابعة للمليشيا، حسب المصادر نفسها.

وبحسب تقارير يمنية حقوقية، فإن أكثر من 120 معتقلا قتلوا تحت التعذيب منذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014.



