تقرير: تزايد طلبات لجوء الأتراك لألمانيا هربا من قمع أردوغان

تزايد معدل هروب الأتراك من الأوضاع السياسية المتردية في بلادهم، حيث تقدم 1306 أشخاص بطلبات لجوء إلى ألمانيا في شهر أغسطس/آب الماضي وحده.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الخميس، قوله: "يسعى الأتراك بشكل متزايد للحصول على الحماية في ألمانيا، عبر تقديم طلبات لجوء".

وتابع: "في شهر أغسطس/آب الماضي وحده، تقدم 1306 أتراك بطلبات لجوء في ألمانيا، ما يمثل زيادة كبيرة في معدلات طلبات اللجوء التي يقدمها منحدرون من هذا البلد".

وأضاف: "هذا المعدل، يضع تركيا في المركز الثاني بين الدول المصدرة للاجئين لألمانيا، بعد سوريا، خلال الشهر الماضي.





وبخلاف تركيا وسوريا، تقدم المئات من العراق وأفغانستان وإيران بطلبات لجوء في ألمانيا في أغسطس/آب الماضي، حسب المصدر ذاته الذي لم يوضح إحصاءات بشأن هذه الدول.

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بدورها، أكدت صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة أن وزارة الداخلية الألمانية حددت أسبابا محددة لتزايد أعداد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا، أولها الوضع السياسي وتزايد القمع في البلاد، والحملة القمعية التي تشنها الحكومة ضد حركة الداعية عبدالله غولن منذ الانقلاب المزعوم في 2016، ثم الأوضاع الاقتصادية المتردية.

كانت "دي فيلت" نقلت عن مذكرة أرسلتها الحكومة للبرلمان ردا على طلب إحاطة قدمه حزب اليسار المعارض في مايو/أيار الماضي، تأكيده أن معدل طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص منحدرون من تركيا بلغ 737 طلبا شهريا خلال 2019.

وفي 2018، قدم 10 آلاف و655 تركيًّا طلبات لجوء في ألمانيا، بمتوسط 888 طلبا شهريا، ما يعني أن معدل طلبات اللجوء في أغسطس/آب الماضي، هو الأعلى منذ 2018.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وأمام ذلك، كشفت بيانات صادرة عن مركز القياس والاختيار والتنسيب التركي عن خلو 2450 قسما بـ78 جامعة حكومية من أصل 122 جامعة بعموم البلاد، من أعضاء هيئة التدريس إما بشكل كلي أو جزئي.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.