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محمد صلاح سادس أعلى اللاعبين تقييما في "فيفا 2020"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

أحمد منسي

الخميس 2019/9/5 01:06 م بتوقيت أبوظبي

محمد صلاح نجم

نجح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في الوصول إلى المرتبة السادسة بقائمة أعلى اللاعبين تقييما في لعبة "فيفا 2020" الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن النسخة الرسمية من لعبة "فيفا 2020"، إلا أن العديد من المواقع نقلت التقييمات المسربة لأبرز اللاعبين فيها.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية التقييمات المسربة للاعبين في لعبة "فيفا 2020"، والتي شهدت ارتقاء محمد صلاح للمرتبة السادسة بعدما ارتفع تقييمه إلى 90.

وكان تقييم النجم المصري 88 فقط في لعبة "فيفا 2019"، قبل أن يرتفع درجتين بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول خلال الموسم الماضي.

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وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز ببطولة للمرة السادسة على التوالي بعد غياب استمر 14 عاما، كما نجح في قيادته للتتويج بكأس السوبر الأوروبي.

وتساوى النجم المصري في التقييم مع زميليه في ليفربول، المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك والحارس البرازيلي أليسون، بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الإسباني.

ولم يتفوق على صلاح سوى 5 لاعبين، أولهم الأرجنتيني ليونيل ، قائد الإسباني، الذي جاء في المرتبة الأولى بتقييم 94.

وحل البرتغالي ، نجم يوفنتوس الإيطالي، في المرتبة الثانية بتقييم 93.

وجاء البرازيلي دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في المرتبة الخامسة بتقييم 92، يليه البلجيكيان إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، وكيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بتقييم 91.

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