ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين السعودية والعراق، وأوجه التعاون الثنائي. وأكد الأمير محمد بن سلمان وعبدالمهدي أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 4%، الأربعاء، مدعومة بتحسن السوق وأنباء إيجابية من الصين، بعد خسائر لـ3 أيام بسبب المخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.

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