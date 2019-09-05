بريطانيا تحذر من خطة إيران للتطوير النووي وتعتبرها "مزعجة"

حذرت الخارجية البريطانية، الخميس، من خطة إيران لتجميد الحدود المفروضة على الأبحاث والتطوير في المجال النووي، واصفة إياها بأنها "مزعجة للغاية".

ونقلت رويترز عن إحدى الوكالات تأكيدها أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف سيبلغ الاتحاد الأوروبي رسميا بقرار طهران خفض التزامها بالاتفاق النووي، خلال الساعات المقبلة.

وقبل ساعات، طالب رئيسا الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار.

وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، بزيادة بلاده عملية تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في 2015، مضيفا أن "الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتنا النووية تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي".

Advertisements

وأكد دون الخوض في تفاصيل: "خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة".





ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين طهران ودول 5+1 في فيينا يونيو/حزيران عام 2015، إيران بالحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات وتصنيع الأسلحة النووية في غضون مدة تصل لنحو 15 عاما، فضلا عن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.

وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول لشبكة التجارة الدولية.

وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها، في حين عبّر الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية، عن رضاه إزاء مساعي ماكرون لخفض التوتر مؤخرا.