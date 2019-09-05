إيران ستخطر الاتحاد الأوروبي بقرارها تقليص التزاماتها النووية

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله يوم الخميس إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله ”سأبلغ (مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني) خلال ساعتين بشأن قرار إيران الذي سينفذ يوم الجمعة“.

وأضاف الوزير قائلا ”بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوربي وعوده بإنقاذ الاتفاق“.