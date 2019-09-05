انت الان تتابع إيران ستخطر الاتحاد الأوروبي بقرارها تقليص التزاماتها النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله يوم الخميس إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
ونقلت الوكالة عن ظريف قوله ”سأبلغ (مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني) خلال ساعتين بشأن قرار إيران الذي سينفذ يوم الجمعة“.
وأضاف الوزير قائلا ”بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوربي وعوده بإنقاذ الاتفاق“.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ستخطر الاتحاد الأوروبي بقرارها تقليص التزاماتها النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.