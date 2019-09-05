الان تتابع رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيلة الحكومة الانتقالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن السودان تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها.

وأفاد رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وشدد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

هذا وتم تعيين عمر بشير منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتم تعيين الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيرا للداخلية.

وفي ما يلي بقية التعيينات التي أعلن عنها رئيس الوزراء:

العدل: نصر الدين عبد الباري

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الخارجية: أسماء محمد عبد الله

المالية والتخطيط الاقتصادي: إبراهيم أحمد البدوي

الصحة: أكرم علي التوم

اللتربية والتعليم محمد الأمين التوم

التجارة والصناعة: مدني عباس مدني

الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم

الري والموارد المائية: عباس محمد علي

الزراعة والموارد الطبيعية: عيسي عثمان شريف

العمل والتنمية الاجتماعية: لينا الشيخ محجوب