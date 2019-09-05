Advertisements Advertisements السودان.. رئيس الوزراء يعلن تشكيل الحكومة الجديدة أسماء الخميس 5 سبتمبر 2019 حمدوك كتب الخليج 365 ـ متابعات أعلن رئيس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، أيلول 05، 2019، عن تشكيلة الحكومة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال حمدوك: بدأنا عمليا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي مهمتها وضع إطار عام لهيكل مفوضية السلام. وأضاف: ملتزمون بسياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل وتهدف إلى مصلحة بلادنا. وتابع رئيس الوزراء السوداني: نطمح في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج ونجدد الالتزام الصارم بقضايا العدالة الانتقالية. وأكد أن السودان بدأ اليوم مرحلة جديدة عنوانها وقف الحرب . وجاء تشكيل الحكومة على النحول التالي: ـ تعيين عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء Advertisements ـ تعيين أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية ـ تعيين محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم ـ تعيين مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة ـ تعيين انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي ـ تعيين فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام ـ تعيين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع ـ تعيين إدريس الطريفي وزيرا للداخلية وأضاف حمدوك: تبقت وزارتان نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق. ويوم أمس الأربعاء، اعتمد مجلس السيادة السوداني ترشيحات رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك تمهيدا لإعلانها اليوم الخميس. جاء ذلك بعد أن عقد مجلس السيادة عقد اجتماعا مطولا مع رئيس الوزراء مساء اليوم لبحث اللمسات الأخيرة للتشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية. Advertisements Advertisements

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