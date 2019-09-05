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الجيش الليبي يؤكد جاهزيته لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين
الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكد الجيش الوطني الليبي جاهزيته لتنفيذ خطة القائد العام المشير خليفة حفتر.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن العميد خالد المحجوب، قوله إن ساعة الصفر حددت لتطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، والقوات المسلحة جاهزة للتنفيذ المباشر للخطط الموضوعة.
ولفت المحجوب إلى أن القوات على أعلى درجات الحيطة والحذر وتستعد لتحرير العاصمة.
وكان اللواء علي القطعاني، آمر اللواء 73 مشاة بالجيش الليبي، أكد في وقت سابق على أن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة قد حددت.
وأكد، في بيان، أن القوات المسلحة الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر، ودعمت المحاور بالكامل وحددت المهام، وساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.
وشدد القطعاني على أن أية جهة أو أشخاص يقدمون الدعم اللوجيستي ماديا كان أو معنويا للإرهابيين سيعامل معاملة الإرهابيين.
ودعا القطعاني شباب العاصمة المغرر بهم، ولم يتورطوا بعمليات قتل مواطنين أو أفراد الجيش والشرطة، إلى يسلموا أنفسهم ويقبلوا "بحكم القانون".
وقبل أشهر، أعلنت قوات الجيش الليبي عن بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير العاصمة طرابلس من مليشيا الإخوان المسلمين وتنظيمات إرهابية.
وتمكنت الجيش الليبي من إحراز تقدم كبير في معركة طرابلس منذ الإعلان عن بدء العملية.
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