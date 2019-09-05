رئيس الوزراء البريطاني يفضل «الموت» على إرجاء «بريكست»

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الخميس) أنه يفضل «الموت داخل حفرة» على طلب إرجاء بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي)، مكرراً أن على بلاده أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، ومجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكرر جونسون أمام عناصر في شرطة يوركشاير «علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أاكتوبر»، الموعد المقرر لبريكست، علماً بان النواب البريطانيين وافقوا للتو على مشروع قانون يجبره على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج.

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الخميس) أنه يفضل «الموت داخل حفرة» على طلب إرجاء بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي)، مكرراً أن على بلاده أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، ومجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكرر جونسون أمام عناصر في شرطة يوركشاير «علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أاكتوبر»، الموعد المقرر لبريكست، علماً بان النواب البريطانيين وافقوا للتو على مشروع قانون يجبره على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج.

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