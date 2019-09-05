شكرا لقرائتكم خبر عن 20 وزيراً في الحكومة السودانية الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اليوم (الخميس) تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل. وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين. وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيراً، وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.

أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اليوم (الخميس) تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل. وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين. وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيراً، وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.

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