الزبيدي المرشح لرئاسة تونس: سنحاسب المتورطين في تسفير الشباب إلى بؤر الصراع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس) قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الذي تقدم باستقالته بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية 2019، إن تونس تمر بمرحلة دقيقة على أكثر من صعيد. مضيفاً في حواره مع وكالة «سبوتنيك» للأنباء، أن بلاده لا تزال في طور الانتقال الديمقراطي، وأن برنامجه الانتخابي يشمل جملة من القضايا تهدف إلى تأمين الاستقرار السياسي باعتباره رسالة إيجابية للداخل والخارج، ووضع رؤية جديدة في أفق 2030، لبناء دولة قوية وعادلة، إلى جانب تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول، وتعزيز مشاركة تونس في جهود مكافحة الإرهاب سواء على المستوى العربي أو الإقليمي والدولي، بما في ذلك محاسبة المتورطين بتسهيل خروج الشباب التونسي إلى بؤر الصراع لاسيما في العراق وسورية.

قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الذي تقدم باستقالته بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية 2019، إن تونس تمر بمرحلة دقيقة على أكثر من صعيد. مضيفاً في حواره مع وكالة «سبوتنيك» للأنباء، أن بلاده لا تزال في طور الانتقال الديمقراطي، وأن برنامجه الانتخابي يشمل جملة من القضايا تهدف إلى تأمين الاستقرار السياسي باعتباره رسالة إيجابية للداخل والخارج، ووضع رؤية جديدة في أفق 2030، لبناء دولة قوية وعادلة، إلى جانب تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول، وتعزيز مشاركة تونس في جهود مكافحة الإرهاب سواء على المستوى العربي أو الإقليمي والدولي، بما في ذلك محاسبة المتورطين بتسهيل خروج الشباب التونسي إلى بؤر الصراع لاسيما في العراق وسورية.

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