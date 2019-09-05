السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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