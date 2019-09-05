التحالف: تقرير الخبراء في اليمن مليء بالمغالطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في 3 سبتمبر الحالي مليء بالمغالطات والاتهامات التي لم يتحقق منها.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن ما يحمله التقرير استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في التقرير السابق 2018، وسبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتحقق منها، إضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها، وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام.
ماذا قال التحالف؟
- التقرير يعتمد على افتراضات غير صحيحة من قبل فريق الخبراء
- عملياتنا العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي
- ملتزمون بمحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات
- مستمرون في التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة في اليمن
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