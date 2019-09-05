شكرا لقرائتكم "قوة جوية" للحشد الشعبي.. يرأسها مشمول بعقوبات أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت "العربية.نت" وثيقة رسمية يوجه فيها نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، بتشكيل "مديرية القوة الجوية" في الحشد.

وحسب الوثيقة، فإنه "استناداً للأمر الديواني المرقم (79) لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية".

و"يكلف صلاح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة"، وفق الوثيقة.

وفي الصورة التي تعرضها "العربية.نت"، يتوسط قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس صلاح مهدي حنتوش المكصوصي، الذي تمت تسميته قائداً لمديرية القوة الجوية التابعة للحشد الشعبي.

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وحنتوش مشمول بقائمة عقوبات سابقة صادرة عام 2010 من وزارة الخزانة الأميركية.

ومنذ صدور القرار بجعل الحشد المدعوم إيرانياً "هيئة رسمية"، يتخوف مراقبون من أن ذلك كان المرحلة الأخيرة لتحويل الحشد إلى نموذج طبق الأصل عن الحرس الثوري الإيراني، وتحويل قادته إلى ضباط بصفة رسمية أسوة بضباط الجيش العراقي مع الحفاظ على كيان الحشد المستقل.

وتشكل الحشد الشعبي من ميليشيات أثناء محاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا، قبل أن يكتسب الحشد صفة رسمية مؤخراً.

وأبرز الميليشيات المنضوية تحت لواء الحشد، المنتشر في مناطق عدة من العراق، منظمة بدر، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، بعدد إجمالي يصل 140 ألفاً.