أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أمام منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، "أنّنا وصلنا إلى المرحلة النهائيّة من المحادثات بشأن اتفاق لتبادل الأسرى مع ​أوكرانيا​، وسيكون ذلك على نطاق واسع"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ الإعلان عن موعد التبادل قريبًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين أعلن قرب الانتهاء من صياغة اتفاق لتبادل "واسع النطاق" للأسرى مع أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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