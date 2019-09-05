حمدوك يعلن عن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء ​السوداني​ ​عبدالله حمدوك​ عن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، موضحا أن "التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين".

وشدد حمدوك في مؤتمر صحافي على "أننا نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخ السودان وأهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام"، مشيرا الى أن "هناك ظروف مؤاتية لتحقيق السلام في السودان".

وجزم أن "مسألة الإصلاح الاقتصادية تعتبر من أهم أولويات المرحلة الانتقالية"، كاشفا أن "المشاورات مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة".