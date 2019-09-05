الشرطة الجزائرية تمنع منظمة غير حكومية من تنظيم نشاط

منعت ​الشرطة الجزائرية​، تنظيم اجتماع غير مرخص ل"تجمع العمل الشبابي" وهو منظمة غير حكومية، التي تشارك في حركة الاحتجاج في الجزائر، بحسب ما أعلنت الجمعية.

وأعلن سعيد صالحي المسؤول في الرابطة الجزائرية ل​حقوق الانسان​ ان "تم توقيفه مع نحو عشرين من ناشطي وأنصار الجمعية قبل الافراج عنهم بعد ظهر الخميس."

وحظرت ولاية بجاية "الجامعة الصيفية" اعتبارا من 28 آب الماضي التي اعتادت الجمعية تنظيمها ببلدة تيشي منذ 2012. وقررت منظمة "تجمع العمل الشبابي" تجاوز المنع وعقد "جامعة شعبية" الخميس في ساحة بجاية التي تبعد 180 كلم شرق العاصمة.

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