ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس الوزراء العراقي أهمية التنسيق المشترك

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق ​النفط​، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

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