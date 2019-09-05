الخارجية البريطانية: تخفيض إيران لالتزاماتها النووية قرار مقلق للغاية

أعلنت ​وزارة الخارجية البريطانية​ أن "تخفيض ​إيران​ لالتزاماتها النووية قرار مقلق للغاية"، معتبرة أن "الخطة الإيرانية مثيرة للخيبة لأنها تأتي في وقت تعمل فيه جهات دولية على خفض التوتر مع ​طهران​".

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