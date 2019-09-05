جريصاتي زار قاسم والجميل وفرنجية عارضا خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات

زار وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، في اطار جولاته على القيادات السياسية ورؤساء ​الكتل النيابية​ لشرح خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات، كلاً من نائب الامين العام لـ"حزب الله" ​الشيخ نعيم قاسم​ ثم رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، فرئيس "تيار المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في حضور نجله النائب ​طوني فرنجية​ حيث جرى التداول في بنود الخارطة التي وافق عليها ​مجلس الوزراء​ وتمّ التطرق الى ازمة نفايات ​الشمال​ وضرورة ايجاد حل سريع لها.

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