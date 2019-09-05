مبعوث الحريري الى موسكو يلتقي بوغدانوف لبحث التوتر على الحدود الجنوبية

اعلن وزارة الخارجية الروسية أنه "استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء جورج شعبان".
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن "الجانبين ناقشا الأوضاع الراهنة في لبنان، بما في ذلك الوضع على حدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية منع تكرار حوادث تصعيد التوتر كالذي وقع أواخر الأسبوع الماضي".
ولفتت الى أن "الجانب الروسي أكد موقفه الثابت الداعم لجهود القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، والالتزام الدقيق ببنود قرار 1701 لمجلس الأمن الدولي، واحترام وحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها وسيادتها".
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