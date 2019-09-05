طلاب يزورون المحكمة الخاصة بلبنان في إطار الدورة السابعة للبرنامج المشترك بين الجامعات

أعلنت المحكمة الخاصة ب​لبنان​، ان مجموعة مؤلفة من خمسة عشر طالبًا من جامعات لبنانية زارت المحكمة الخاصة بلبنان في إطار زيارة دراسية إلى ​لاهاي​ لمدة ثلاثة أيام من 1 إلى 5 أيلول 2019. وهذه الزيارة التي قام بها هؤلاء ​الطلاب​ الذين شاركوا في البرنامج المشترك بين ​الجامعات​ حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية مكّنتهم من أن يشاهدوا بأنفسهم مباشرة بعض المؤسسات المشمولة بما كانوا يدرسونه.

ولفت بيان المحكمة الى ان هذه الزيارة الطلابية إلى المحكمة، هي الثانية في فترة أسبوعين، شملت حضور جلسات لإحاطتهم بمعلومات تحدث فيها إليهم ممثلون للأجهزة الأربعة وهي الغرف، وقلم المحكمة، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وجولةً في قاعة المحكمة.

وزارت المجموعة أيضًا ​المحكمة الجنائية الدولية​ والآلية الدولية ل​تصريف الأعمال​ المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، و​محكمة العدل الدولية​. واطلعوا أيضًا على أعمال معهد آسر (T.M.C Asser‏)، واستمعوا إلى عرض موجز قدمه مستشار الموظفين القانونيين في مجال الجرائم الدولية لدى المحكمة الإقليمية في لاهاي.

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وشكر أحد الطلاب "البرنامج المشترك بين الجامعات على إتاحة هذه الفرصة لنا لاكتساب معارف وأدوات توفر لنا خيارات أفضل في حياتنا المهنية. وقد كانت من أفضل الفرص لمعرفة المزيد عن القانون الجنائي الدولي وزيارة محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان".

والبرنامج موجَّه إلى طلاب الحقوق و​العلوم​ السياسية والشؤون الدولية في الجامعات اللبنانية مجانا في الوقت الحاضر. ويشمل المنهاج الدراسي موضوعات مثل تاريخ القانون الدولي، وجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم ​الإرهاب​ ودور المحكمة الخاصة بلبنان، وحقوق المتهمين في الإجراءات الجنائية الدولية، ودور المتضررين. وعدد الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا منذ إنشاء البرنامج في عام 2011 يكاد يبلغ الألف.

يذكر ان الجامعات المشاركة في البرنامج هي الجامعة اللبنانية، وجامعة بيروت العربية، والجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة القديس يوسف، وجامعة الحكمة، وجامعة سيّدة اللويزة، وجامعة الروح القدس في الكسليك، والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا. وانضمّت إليها هذا العام الجامعة اللبنانية الأميركية‏ والكلية الجامعية للّاعنف وحقوق الإنسان.

