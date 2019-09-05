حصيلة تفتيش "العمل" ليل الاربعاء ونهار الخميس: 37 ضبطاً و 10 انذارات

اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العمل أن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانياً حرصاً على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​، وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات"، مشيرة الى ان "التفتيش ليل الأربعاء ٤ ايلول ٢٠١٩ شمل منطقتين هما: فرن الشباك والحدت، و12 منطقة نهار الخميس 5 ايلول 2019 هي: الجمهور، الاشرفية، الجعيتاوي، جبيل، ​حالات​، ​نهر ابراهيم​، خط المصيلح، ​طرابلس​ - ​شارع عزمي​، ​الكرك​، ​الفرزل​، ​النبي شيت​ ومدينة النبطية وقد زار المفتشون 64 مؤسسة ومحلاً، والنتيجة هي 37 ضبطاً و10 انذارات".

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