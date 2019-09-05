أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "زيارته واردة دائما الى ​موسكو​، ومستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان توجه الى ​روسيا​ ويسعى أن تتم الزيارة قريبا"، مشيرةً الى أنه "سيكون لشعبان سلسلسة لقاءات تندرج في اطار تعزيز التعاون".

وأوضحت المصادر أنه "لم تستبعد اضافة الى زيارة الحريري الى ​باريس​ أن يكون له زيارات دول عربية وأجنبية لدعم ​لبنان​ على الصعيد السياسي والاقتصادي وابقائه بعيدا عن صراعاتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: زيارته واردة دائما الى موسكو وسيقوم بجولة عربية واجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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