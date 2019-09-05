القاضي باسيل استجوب الموقوفين ال 4 بحادثة قبرشمون

باشر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل تحقيقاته الاستنطاقية، في حادثة قبرشمون التي قتل فيها الشابان رامي سلمان وسامر أبو فراج، وهما مرافقا وزير شؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، فاستجوب الموقوفين الأربعة في القضية بحضور وكلاء الدفاع عنهم، والذين سبق وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم مطلع شهر آب الماضي.

واستدعى القاضي باسيل الى جلسة يعقدها يوم الاثنين المقبل، أربعة من المدعى عليهم غير الموقوفين.

وكانت ​محكمة الاستئناف​ في ​بيروت​، ردّت الطلب الذي تقدّم به وكلاء الدفاع عن الموقوفين، الرامي إلى كفّ يد القاضي باسيل عن الملفّ، وقررت المحكمة إبقاء الملف في عهدته، ومتابعة التحقيقات من النقطة التي وصلت اليها.