أبي اللمع: الرواتب الصغيرة لا تحتمل ليرة صرف ضريبيّ

أوضح عضو تكتل "​الجمهورية​ القوية"النائب ​إدي أبي اللمع​ "أننا لا نستطيع زيادة ضرائب على سوق منكمش، فالضريبة هي صورية والرواتب الصغيرة لا تحتمل ليرة صرف ضريبيّ"، مشيرا الى أن "الجميع أجمع على اننا نمرّ بوضع دقيق ولكن التشخيص للوضع الاقتصادي لم يكن صحيحاً، بنود كثيرة طرحت ولكن ما من خريطة طريق لمعالجتها".

ولفت في حديث اذاعي الى أنه "كلما وسّعنا مروحة البنود، كلما كان أصعب تحديد نقطة انطلاق وتقنياً، الورقة التي نتجت عن اجتماع ​بعبدا​ وضعت الإصبع على الجرح ولكن لا نقطة انطلاق"، مشددا على أنه "لا يجب البدء ب​الضرائب​، واتضح أن ​الدولة​ عاجزة عن إدارة كل مرافئها بشكل سليم والمشكلة بسوء إدارة ساري المفعول".

وأشار إلى أن "المؤسسات العامة بغالبيتها فيها تجاوزات كبيرة وهدر وفساد، والحل هو باشراك ​القطاع الخاص​ بالعام وما قاله المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات "سيدر" ​بيار دوكان​ اليوم قلناه منذ ستة أشهر في المجلس" ، مؤكدا أن "​القوات اللبنانية​ حاولت المعارضة وتحقيق أمور إصلاحية من خارج ​الحكومة​ ولكنها لم نستطع وواقع نظامنا السياسي لا يسمح لنا بذلك"، مضيفاَ: "طبيعة نظامنا لا تسمح لنا بإحداث تغيير إلا من الداخل".