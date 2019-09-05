لفت مستشار ​التيار الوطني الحر​ للشوؤن الاقتصادية، شربل قرداحي، الى "ان ​الحكومة​ ستباشر استكمال المسار الاصلاحي في العام 2019 ، وذلك بهدف استعادة النمو وتخفيض ​العجز المالي​، ما سيريح أسواق الصرف".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: الحكومة تعمل على استعادة النمو وتخفيض العجز لاراحة أسواق الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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