شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى لـ"الخليج 365": الاغتيالات ستكون سببا فى خسارة الإخوان الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع السياسى التونسى منذر بلحاج بن على القيادى السابق فى حركة نداء تونس، خسارة جميع مرشحى الإخوان فى الانتخابات الرئاسة التونسية، مرجعا ذلك إلى التهم التى وجهت إلى حركة النهضة – إخوان تونس- من تهم اغتيالات سياسية وتسفير الشباب خارج تونس لانضمامهم لجماعات متطرفة.

وأعلن "بلحاج" فى تصريحات لـ"الخليج 365" دعمه وتأييده الكامل للمرشح عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع التونسى السابق، مؤكدا أنه – أى الزبيدى- يحظى بشعبية كبيرة داخل وخارج تونس، مضيفًا :"نحن لا نخوض معركة بل تجربة عنوانها صياغة دستور ديمقراطي رغم كل الهِنَات إلي فيه وعنوانها أيضاً أن حركة النهضة خرجت من الحكم في سنة 2014 على أساس انتخابات لا تشوبها شائبة شهد العالم بشفافيتها!.

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وأشار "بلحاج" الذى ينافس راشد الغنوشى فى الانتخابات التشريعية، إلى الدور العظيم الذى قام به عبد الكريم الزبيدى ، خلال فترة الرئيس الراحل القائد الباجى السبسى، قائلا عندما مات الرئيس السبسى انتقلت السلطة بشكل سلمى خلال 3 ساعات، وكانت الفترة الأخيرة كادت تعصف الرياح بتونس لكن عبد الكريم الزبيدى تحكم فى الموضوع.

وعدد منذر بلحاج بن على، المرشح لانتخابات التشريعية التونسية بقائمة "تونس واحد" ، جميع السلبيات التى وقعت فيها إخوان تونس خلال الفترة الماضية وتسببت فى تراجع شعبيتها قائلا : هناك سلبيات كثيرة أبرزها شبهة الاغتيالات السياسية وشبهة الجهاز السرى فضلا عن تسفير الشباب التونسى للانضمام إلى جماعات متطرفة خارج الأراضى التونسى.

يذكر أن السباق الرئاسي التونسي ، المقر إجراؤه في 15 سبتمبر الحالى، يتنافس فيه 26 مرشحا .