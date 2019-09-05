شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان يشيد بقرار الحكومة باستبدال التوك توك بـ "مينى فان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بإعلان بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات مينى فان آمنة ومُرخصة، موضحا أنه سبق أن تقدمت بطلب إحاطة هذا العام عن عدم إصدار ترخيص سير للتكاتك أو ساقيها مما تسبب في عشوائية سيرها بمعظم محافظات الجمهورية

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشكلة عشوائية سير التكاتك في الشوارع وصغر سن معظم قائدوها وعدم إلتزامهم بأى قواعد سواء في المرور أو قواعد الخاصة بقيادة التوك توك، وهو ما جعل الدولة تتخذ هذا القرار الذي فعلا يستحق الإشادة والتأييد لأنه سيساعد على القضاء على ظاهرة التكاتك التي تشوه المظهر الحضاري لمصر.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.