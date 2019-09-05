شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. مكتسبات لذوى الإعاقة بمنظومة التعليم فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الخميس، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى: http://www.youm7.com/4403143 9 مكتسبات لذوى الإعاقة بمنظومة التعليم فى القانون الجديد..تعرف عليها http://www.youm7.com/4404726 النائب سامى رمضان : قرار الحكومة استبدال التوك توك ينقذنا من الفوضى والسلبيات http://www.youm7.com/4404178 النائب بدير عبد العزيز: نشهد تطورات كبيرة فى ملف التعدى على أراضى الدولة http://www.youm7.com/4402825 جريمة تاريخية للإخوان.. الجماعة تقتل الرجل الثانى فى التنظيم الخاص عام 1953 http://www.youm7.com/4403117 مصطلحات برلمانية.."يعنى إيه طلب إحاطة وكيف تتم مناقشته"..اقرأ التفاصيل Advertisements http://www.youm7.com/4402303 لجنة الاقتراحات بالبرلمان: لا نتجاهل شكاوى المواطنين ونتعامل معها بجدية http://www.youm7.com/4404192 بعد تصديق الرئيس..تعرف علي رسوم التسجيل الصيدلى بقانون "هيئة الدواء" http://www.youm7.com/4404582 الأعلى للإعلام: تأجيل التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر لمنتصف أكتوبر http://www.youm7.com/4402243 جبالى المراغى يدعو المجتمع المدنى لدعم المصانع المتعثرة وتوفير فرص عمل http://www.youm7.com/4402680 نائب مطروح يطالب بحل مشكلة انتداب الأطباء بالمناطق النائية لسد العجز

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