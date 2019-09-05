شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة كفر الشيخ تعلن إجراء جولات بالمدارس مع بداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أنها ستجرى جولات فى عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية وعدد الطلاب فى الفصول وضمان عدم وجود أى تكدس فى الفصول.

وقالت عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إن النواب لهم عامل هام فى تنظيم العملية التعليمية خاصة مع بداية العام الدراسى، الذى من المقرر أن يبدأ لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائى الأول والثانى 11 سبتمبر الجارى، بينما من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى فستبدأ الدراسة فى 21 سبتمبر الجارى.

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ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن العملية التعليمية تمس شريحة كبيرة من الشعب المصرى، ولابد أن يكون للنواب دور من خلال متابعة العملية التعليمية ومحاولة تذليل أى عقوبات تواجهها، وتنظيم جولات بشكل دورى للمدارس.