شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة القوى العاملة بالبرلمان يطالب بدعم الصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بدعم الصناعات الصغيرة، لتشجيع صغار المستثمرين علي إقامة مصانع والعمل فيها، مما يكون له أثر كبير علي دعم الاقتصاد وفتح مجال لفرص عمل للشباب والحد من البطالة.

وقال "عبد الفتاح"، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد من مقومات اقتصاديات الدول الكبرى، ومصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تولي هذه المشروعات أهمية كبيرة، وتدعمها، ولذلك تم إنشاء جهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة، وتقديم قروض ميسرة للشباب لإقامتها والاستفادة من هذه المشروعات.

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وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي أن فكرة إنشاء مجمعات حرفية في بعض المحافظات، فكرة جيدة تشجع أصحاب الحرف والصناعات الصغيرة وتدفعهم لمزيد من التميز في مجالهم.