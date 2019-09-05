مصرع عجوز وإصابة سيدتين في انهيار عقار بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
لقيت سيدة عجوز مصرعها، وأصيبتا آخرتين، اليوم الخميس، في انهيار عقار من 4 طوابق بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد عماد المهدي، مأمور مركز شرطة أجا، بحدوث تصدع في عقار من 4 طوابق بقرية ميت العامل، وانتقل مدير الأمن، واللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ، إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج، كما واصلت القوات البحث تحت الأنقاض لتنتشل جثة سيدة عجوز.
وقال مصدر طبي إن مستشفى أجا استقبلت كل من فنارة عادل العدوي، 22 سنة، مصابة بكسور فى الساقين، وأمل عبد الفتاح حسن، 55 سنة، مصابة بكدمة في الركبة، ووصلت في وقت لاحق جثة سيدة عجوز تدعى كاميليا إبراهيم الدسوقي،70 سنة، وجرى نقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار، وانتقلت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أجا لمعاينة العقار ومعرفة سبب الانهيار المفاجئ.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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