خلال 24 ساعة فقط.. الداخلية تنفذ 20 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية شن حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري، 36 قضية اتجار بالمخدرات، 39 قطع سلاح أبيض، 215 قضية تموينية، 3520 مخالفة مرورية، 6348 مخالفة مرافق، تنفيذ 20 ألف و260 حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة؛ وإحالتها إلى النيابات المختصة.