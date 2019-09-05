3 نساء وحقيبتان بلا وزراء.. تشكيل أول حكومة في السودان بعد الإطاحة بالبشير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، عن التشكيل الوزاري لأول حكومة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال في مؤتمر صحفي إن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين، مضيفًا أن السياسة الخارجية للسودان "ستكون مبنية على الاحترام المتبادل ومصلحة السودان".

وكان من المفترض الإعلان عن التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، الأربعاء الماضي، غير أنه تأجّل رغبة من حمدوك في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان، وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي.

وجاءت أسماء الوزراء كالتالي:

الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع

إدريس الطريفي وزيرا للداخلية

نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل

إبراهيم أحمد البدوي لوزارة المالية

أكرم علي التوم وزارة الصحة

أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية

محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم

مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة

عادل علي إبراهيم لوزارة الطاقة والتعدين

ياسر عباس محمد علي لوزارة الري

عثمان شريف وزارة الزراعة

لينا الشيخ محجوب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي

فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام

عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء

يوسف آدم الضي وزارة الحكم الاتحادي

نصر الدين مفرح وزارة الأوقاف

وقال حمدوك إنه تبقت وزارتي النقل والثروة الحيوانية والسمكية "نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق".

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