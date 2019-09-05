رئيس مدينة الشهداء يتفقد عددًا من الوحدات الصحية ويحيل مسؤولين للتحقيق بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قام اللواء ضياء الدين حسب الله، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفى الشهداء المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وتفقد أقسام الاستقبال والجراحة، والأقسام الداخلية بالمستشفى.

ووجه بتوفير وزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال لسرعة التعامل مع المرضى، وحسن معاملة الجمهور، وشدد على أعمال النظافة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة وصيدلية "نفقة الدولة"، وتحدث مع المرضى عن الصعوبات التي تواجههم ومستوى تقديم الخدمة الطبية.

وتفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء، مقر الوحدة الصحية بعمروس، حيث استوقفته حالة النظافة بها "غير جيدة"، وكلف بعمل تقرير وإحالة المسئول للتحقيق.

كما أحال المسئول بالوحدة الصحية ببشتامي للتحقیق، بسبب غلق الوحدة وعدم وجود نوبتجي.