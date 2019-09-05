محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قام اللواء ضياء الدين حسب الله، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفى الشهداء المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وتفقد أقسام الاستقبال والجراحة، والأقسام الداخلية بالمستشفى.
ووجه بتوفير وزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال لسرعة التعامل مع المرضى، وحسن معاملة الجمهور، وشدد على أعمال النظافة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة وصيدلية "نفقة الدولة"، وتحدث مع المرضى عن الصعوبات التي تواجههم ومستوى تقديم الخدمة الطبية.
وتفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء، مقر الوحدة الصحية بعمروس، حيث استوقفته حالة النظافة بها "غير جيدة"، وكلف بعمل تقرير وإحالة المسئول للتحقيق.
كما أحال المسئول بالوحدة الصحية ببشتامي للتحقیق، بسبب غلق الوحدة وعدم وجود نوبتجي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة الشهداء يتفقد عددًا من الوحدات الصحية ويحيل مسؤولين للتحقيق بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.