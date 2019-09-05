محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
استقبل وزير الآثار، السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، والوفد المرافق له من السفارة اليابانية وهيئة المعونة اليابانية "الجايكا".
وخلال اللقاء تمت مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مع قرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمتحف وافتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.
وناقش الجانبان إمكانية تقديم الجانب اليابان الدعم الفني لتشغيل المتحف بعد افتتاحه، استكمالا للشراكة المصرية اليابانية الناجحة في اقامة هذا الصرح الثقافي الضخم عن طريق تقديم قرضين ميسرين بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الآثار يستقبل السفير الياباني.. ويبحث الحصول على قرضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.