الجامعة العربية تصدق على مذكرة تفاهم لإلغاء 75% من ديون العراق

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وقّعت وزارة الخارجيّة العراقية على مُذكّرة تفاهم مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة تشمل إعفاء العراق من 75% من الدُيُون المترتبة عليه ضمن صناديق الدعم المُقدّمة للدول العربيّة، وجدولة المُتبقي، وتسديده لمُساهماته في مُوازنة الأمانة العامّة للجامعة العربيّة.
يأتي موضوع إعفاء العراق من 75% من هذه الدُيُون
يُضاف إلى ذلك أنّ هذه المُذكّرة كانت أحد محاور المُحادَثات التي أجراها وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في لقائه الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط ببغداد، والذي تمخّض عنه الإسراع في توقيعها، وإخراجها إلى حيّز النفاذ.
ووقّع مُذكّرة التفاهم سعادة سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربيّة الدكتور أحمد نايف رشيد الدليميّ، وسعادة السفير عبد الله سرور الجرمان رئيس قطاع الشؤون الإداريّة والماليّة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة.
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